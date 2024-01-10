Altyapıdan futbol dersi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U15 Takım kaptanı Alperen Çakıroğlu'na moral ziyareti gerçekleştirdi. Menisküs ameliyatı olacak oyuncunun tedavi sürecini de takip eden Avcı, genç futbolcu ile çok konuşulacak bir sohbet yaptı. İşte o diyalog:
Abdullah Avcı: "A takım ile ilgili düşüncelerin neler?"
Alperen Çakıroğlu: "Daha hızlı öne gidebiliriz."
Avcı: "Önde adam yoksa ne yapacağız, geri mi döneceğiz,yana mı oynayacağız?"
Çakıroğlu: "Top bizde kalacak."
Avcı: "Doğru cevap. Benbunu anlatamıyorum bizimorada. 1.5 sene ligin en fazla dikine pas atan takımıyız, şampiyon olduk, ikinci sene de öyle. Anlatamıyoruz, yok,yine yan pas diyorlar. Dikine pas yapabilmen için yan yapman lazım. Doğru değil mi?"
Çakıroğlu: "Biraz hazırlıkpasından sonra."
Avcı: "Ne güzel, aynı dili konuşuyoruz. Sezon başında bekliyorum."
'LARSEN'İ İSTİYORUZ!' İSVEÇ ekibi Malmö Teknik Direktörü Rydström, Larsen'le ilgilendiklerini açıklayıp, "Larsen iyi bir oyuncu. Burada da bir bağlantı var" dedi. Trabzonspor'un oyuncuyagörüşme izni verdiğive anlaşması halindeMalmö'nün bordo-mavililere bonservisteklifi yapacağıöğrenildi.
İSPANYA'DAN CENK İDDİASI İSPANYOLbasını, Valenciaforması giyenmilli oyuncuCenkÖzkaçar'ınTrabzonspor'agideceğiniiddia etti.EURO 2024'te oynamak içinsüre bulacağı bir takıma gitmekistediği öğrenilen 23 yaşındakistoper için Karadeniz ekibi iseresmi girişimlere başlamadı.