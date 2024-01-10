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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Altyapıdan futbol dersi!

Altyapıdan futbol dersi!

Abdullah Avcı ile U15 kaptanı Alperen Çakıroğlu arasındaki diyalog gündeme damga vurdu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U15 Takım kaptanı Alperen Çakıroğlu'na moral ziyareti gerçekleştirdi. Menisküs ameliyatı olacak oyuncunun tedavi sürecini de takip eden Avcı, genç futbolcu ile çok konuşulacak bir sohbet yaptı. İşte o diyalog:
Abdullah Avcı: "A takım ile ilgili düşüncelerin neler?"
Alperen Çakıroğlu: "Daha hızlı öne gidebiliriz."
Avcı: "Önde adam yoksa ne yapacağız, geri mi döneceğiz, yana mı oynayacağız?"
Çakıroğlu: "Top bizde kalacak."
Avcı: "Doğru cevap. Ben bunu anlatamıyorum bizim orada. 1.5 sene ligin en fazla dikine pas atan takımıyız, şampiyon olduk, ikinci sene de öyle. Anlatamıyoruz, yok, yine yan pas diyorlar. Dikine pas yapabilmen için yan yapman lazım. Doğru değil mi?"
Çakıroğlu: "Biraz hazırlık pasından sonra."
Avcı: "Ne güzel, aynı dili konuşuyoruz. Sezon başında bekliyorum."

'LARSEN'İ İSTİYORUZ!'
İSVEÇ ekibi Malmö Teknik Direktörü Rydström, Larsen'le ilgilendiklerini açıklayıp, "Larsen iyi bir oyuncu. Burada da bir bağlantı var" dedi. Trabzonspor'un oyuncuya görüşme izni verdiği ve anlaşması halinde Malmö'nün bordo- mavililere bonservis teklifi yapacağı öğrenildi.

İSPANYA'DAN CENK İDDİASI
İSPANYOL basını, Valencia forması giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor'a gideceğini iddia etti. EURO 2024'te oynamak için süre bulacağı bir takıma gitmek istediği öğrenilen 23 yaşındaki stoper için Karadeniz ekibi ise resmi girişimlere başlamadı.

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Altyapıdan futbol dersi!
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