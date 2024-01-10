Altyapıdan futbol dersi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U15 Takım kaptanı Alperen Çakıroğlu'na moral ziyareti gerçekleştirdi. Menisküs ameliyatı olacak oyuncunun tedavi sürecini de takip eden Avcı, genç futbolcu ile çok konuşulacak bir sohbet yaptı. İşte o diyalog:Abdullah Avcı: "A takım ile ilgili düşüncelerin neler?"Alperen Çakıroğlu: "Daha hızlı öne gidebiliriz."Avcı: "Önde adam yoksa ne yapacağız,Çakıroğlu: "Top bizde kalacak."Avcı: "Doğru cevap.1.5 sene ligin en fazla dikine pas atan takımıyız, şampiyon olduk, ikinci sene de öyle.Dikine pas yapabilmen için yan yapman lazım. Doğru değil mi?"Çakıroğlu:Avcı: "Ne güzel, aynı dili konuşuyoruz. Sezon başında bekliyorum."ekibi Malmö Teknik Direktörü Rydström, Larsen'le ilgilendiklerini açıklayıp, "Larsen iyi bir oyuncu. Burada da bir bağlantı var" dedi.basını, Valenciaforması giyenmilli oyuncuCenkÖzkaçar'ınTrabzonspor'agideceğiniiddia etti.öğrenilen 23 yaşındakistoper için Karadeniz ekibi iseresmi girişimlere başlamadı.