Alves hayran kaldı!

Trabzonspor, devre arasındaki ilk transferini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisinde. İlk yarıda kadro dışı bırakılan Orsic ve Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan bordo-mavililer, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor.'un dün de yazdığı gibi Brondby forması giyen Danimarkalı stoper Frederik Alves için kulübüyle pazarlıklar devam ediyor.25 yaşındaki oyuncu transfere sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki pazarlık sürerken Alves'in de kulüp, şehir ve ülke hakkında bilgi topladığı öğrenildi.