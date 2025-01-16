Alves için fiyat bekliyor

Trabzonspor, stoper için en çok istediği isim olan Adryelson'un tercihini Belçika'dan yana kullanmasının ardından
alternatiflerini belirledi. Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Vitor Tormena'nın maliyetinin yüksek olması nedeniyle
ibre, Danimarka ekiplerinden Brondby IF'de oynayan Frederik Alves
'e döndü. 25 yaşındaki Brezilya asıllı Danimarkalı oyuncunun kulübüne ilk teklifi yapan bordo-mavililer, geri dönüşe göre pazarlıklara başlayacak. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olarak gözüken Alves, bu sezon 16 maçta forma giydi ve skor katkısı sağlayamadı.
195 cm boyundaki Alves'in scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Trabzonspor'un stoper bölgesi için ilgilendiği diğer isim ise Norveçli oyuncu Andreas Hanche-Olsen oldu. Yönetim, Mainz'da oynayan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.