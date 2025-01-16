Alves için fiyat bekliyor

Trabzonspor, stoper için en çok istediği isim olanalternatiflerini belirledi.ibre, Danimarka ekiplerinden Brondby IF'de oynayan'e döndü. 25 yaşındaki Brezilya asıllı Danimarkalı oyuncunun kulübüne ilk teklifi yapan bordo-mavililer, geri dönüşe göre pazarlıklara başlayacak.195 cm boyundaki Alves'in scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Trabzonspor'un stoper bölgesi için ilgilendiği diğer isim ise Norveçli oyuncu Andreas Hanche-Olsen oldu.