Aman sana bir şey olmasın!

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak olan Trabzonspor, ileri uçta ciddi bir kadro daralmasıyla karşı karşıya. Sakatlığı bulunan Franculino Dju'nun en az iki karşılaşmada daha forma giyemeyecek olması, teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Bordo-mavililerin santrfor rotasyonundaki Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu'nun Avrupa kadrosuna yazılmaması sebebiyle kritik karşılaşmada tek doğal santrfor alternatifi Paul Onuachu kaldı. Teknik direktör Thomas Reis, Avrupa arenasındaki mücadelede olası sakatlık veya kart cezası senaryolarına karşı maç içinde mevkisel kaydırmalar içeren alternatif acil durum planları üzerinde duruyor.

HOCASI KORUMAYA ALDI

Bu arada Gaziantep FK karşılaşmasında Onuachu'nun ikinci yarıda oyundan alınması merak yaratırken, hamlenin planlı bir koruma stratejisi olduğu ortaya çıktı. Freiburg müsabakası öncesi risk almak istemeyen Reis, Nijeryalı golcü ile önceden bu düşüncesini paylaşarak farkın ikiye çıkmasından hemen sonra oyuncusunu 63. dakikada kenara aldı.

TRANSFER HAREKATI BAŞLADI

TAKIMIN eksik bölgelerine ocak ayında nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, merkez orta saha, stoper, forvet ve sağ bek arayışlarına devam ediyor. Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği öğrenildi. Listedeki bir diğer aday Eddy Doue için de hamle yapılacak. Forvet hattında ise Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız Richarlison'un menajeri, bordo-mavililerle temasa geçerek görüşme istedi. Ayrıca defans hattı için çalışmalar da sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör