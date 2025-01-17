Ankara çıkarması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan Doğan'ın önceden hazırlanan ve şu an proje aşamasında olan bazı çalışmaları sorumlu bakanlıklarla paylaştığı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Doğan'ın kendisine imzalı forma hediye ettiği anı paylaşan Bakan Bayraktar, "Ülkemizin en değerli kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuzu daha da ileri taşıyacak projelerini kendisinden dinledik. Trabzonumuzun medarı iftiharı olan Trabzonspor'un başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.