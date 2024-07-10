Artık yalnız değiller!

Yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da devam eden Trabzonspor'un Fransız ön liberosu Batista Mendy,Şampiyonluk iddiasını ortaya koyan 24 yaşındaki yıldız,Burada bizim beklentilerimiz, hedeflerimiz var. Ligi kazanmak ve Avrupa Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar gidebilmek istiyoruz. Sadece o takımlar yarışta olmayacak biz de olacağız" dedi.Mendy, transfer olabileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Sadece Trabzonspor'u düşünüyorum. Burada bizim beklentilerimiz ve hedeflerimiz var. Öncelikle şunu söylemek istiyorumMilli takım tercihini Gine mi yoksa Fransa'dan yana mı kullanacağım onun için bile fikrim yok. Düşündüğüm tek şey Trabzonspor."Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde stoper oynamasıyla ilgili sorumuza Mendy şu yanıtı verdi: "Benim asıl pozisyonum 6 numara ve ben de orada oynamak istiyorum. Ama hocamız nerede oynamamı isterse orada görev yapmak zorundayım. Stoper olarak gösterdiğim performanstan da memnun olduğumu söyleyebilirim."YENİ transferlerle birlikte şampiyonluk yarışının içerisinde olabileceklerini belirten genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelmeden ligin seviyesinin bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Geçirdiğim 1 sene sonra şunu çok büyük rahatlıkla söyleyebilirim seviye gerçekten çok yüksek. Geçen sezon yeteri kadar agresif olamadık. Bunu göstermeliyiz."