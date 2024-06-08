Asıl hedef Weghorst

Santrfor transferini yeni sezonda kampa yetiştirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, dört koldan saldırıyor. Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Southampton'a teklifini iletse de dönüş alamayan bordo- mavililer, Roman Yaremchuk için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti.Karadeniz ekibi, daha önce Beşiktaş forması giyen ve ara transferde çok istediği Hollandalı yıldızı tekrar gündemine aldı.Sezonu Hoffenheim'da kiralık tamamlayan 31 yaşındaki yıldızın, 1 yıl sözleşmesinin kaldığı bonservisine sahip