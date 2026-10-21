Asla havaya girmeyeceğiz

Süper Lig'de zirve yarışında büyük öneme sahip maçta Beşiktaş'ı devirip Thomas Reis yönetiminde 3'te 3 yapan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, dün Libero TV Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Çok değerli 3 puan aldıklarına vurgu yapan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

ÖNEMLİ bir derbi galibiyeti aldık ama Trabzonspor bunları çok yaptı. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Planlamamız zaten hazırdı. Bu saatten sonra da yeni teknik direktörümüzün istediği her türlü talebi yerine getireceğiz.

BU sadece bir galibiyettir. Daha önce birbirimizi çok yendik. Kazandık mutlu olduk, eğlendik. Şimdi gerçeklerle yüz yüzeyiz. Ödenmesi gereken maaşlar var, yapılması gereken transferler var. Şampiyonluğu çok istiyoruz ama fazla havaya girmeden sakin olmak lazım. Ayaklarımız yere sağlam basmalı.

KONFERANS LİGİ İDDİASI...



SALAH, şu anda futbol hayatını sürdüren üç büyük futbolcudan biri. Ona Trabzon'da şu ana kadar yaşamadığı bir sevgiyi garanti etmiştik. Bunu da havaalanına indiği andan itibaren gördü. Çok mutlu, şehrin ona olan sevgisi çok yüksek.

YILLARDIR Avrupa'da başarı yok. Konferans Ligi'nde gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Rakiplerle boy ölçüşebilecek kabiliyette bir ekibiz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör