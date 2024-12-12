Aslan’a özel plan!

BUsezon beklentilerin çok uzağında kalan Trabzonspor'da Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, pazartesi günkü mücadele öncesi oyun planını büyük ölçüde netleştirdi. Deneyimli hocanın, Cimbom'un ev sahibi olma avantajını kullanarak kurmaya çalışacağıoyuncularından, daha fazla mücadele ve fiziksel temas istediği öğrenildi.Güneş, bu tür maçlardaki tecrübesi çok yüksek olan Anthony Nwakaeme'ye özel sorumluluklar verecek. Nwakaeme; takım disiplini, taktik ve saha içinde olabilecek gerginlikeri önleme konularında önemli rol üstlenecek.yönetimi, G.Saray maçını tam kadro tribünden izleyecek. Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları, karşılaşmadan önce de İstanbul'da bir araya gelecek. Ayrıca Doğan'ın teknik direktör Şenol Güneş'le de takımın kaldığı otelde görüşeceği öğrenildi.