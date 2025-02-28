Atmaca avcısı Visca!

35 yaşındaki Edin Visca, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor. Başarılı performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında bulunan Bosnalı yıldız, oynadığı son 8 maçta 3 gol-4 asistle parladı. Sağ kanat olmasına rağmen Çaykur Rize karşısında 10 numara mevkiinde de mest eden Visca, 66 dakikada 1 gollük katkıda bulundu ve bu sezonki tabela katkısını 15'e (6 gol-9 asist) çıkardı. Türkiye'deki 14. sezonunu geçiren oyuncunun bu süre zarfında en fazla gol attığı takımlardan biri Rizespor oldu. Karadeniz ekibine karşı 17 maçta 6 gol-7 asistlik performans gösteren Visca'ya 'Atmaca Avcısı' yorumları yapıldı.





TRABZON KUPADA FARKLI

TRABZONSPOR, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 maç sonucunda fileleri 10 kez sarstı. Gollerin 8'i farklı isimlerden geldi. Visca ve Banza grup aşamasında 2'şer golle yıldızlaşırken diğer 6'sını Nwakaeme, Batagov, Enis Destan, Lundstram, Mendy ve Cham kaydetti. Ligde oynanan 23 karşılaşmada ise şu an kadroda bulunan 13 farklı oyuncu ağları havalandırdı. Lige oranla 3 maçta 8 farklı futbolcunun gol atması dikkat çekti.



Trabzonspor'da 105 maç oynayan Visca, 21 gol-37 asiste imza attı. Bordo-mavili takımda 1'er kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.