Avcı: Futbolda intikam olmaz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaşanan gerginliklere değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda intikam olmaz, hesaplaşma olmaz. Futbol iyileştiricidir. Dilimizi ve üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor"
dedi. Avcı, karşılaşmayla ilgili ise "Oyunu kuramadık. İkinci topları alamadık. Buradan ders çıkartabiliriz. Kupa maçı için konsantrasyon daha farklı olacaktır"
yorumunu yaptı.
Pepe'ye kötü not!
Samsunspor karşısında Visca'nın yerine sağ kanatta tercih edilen Nicolas Pepe, adeta döküldü. Etkisiz kalan Fildişili oyuncu, 38 kez buluştuğu topla kilit pas, orta, şut ve pas arası karnelerinde sıfır çekerken sahada 9 defa da top kaybı gerçekleştirdi