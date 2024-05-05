Avcı: Futbolda intikam olmaz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaşanan gerginliklere değinen tecrübeli çalıştırıcı, "dedi. Avcı, karşılaşmayla ilgili iseyorumunu yaptı.Samsunspor karşısında Visca'nın yerine sağ kanatta tercih edilen Nicolas Pepe, adeta döküldü. Etkisiz kalan Fildişili oyuncu, 38 kez buluştuğu topla kilit pas, orta, şut ve pas arası karnelerinde sıfır çekerken sahada 9 defa da top kaybı gerçekleştirdi