Avcı hızlanıyor

Deneyimli teknik adam, ara transferde takımın hızını ve kalitesini artıracak isim istedi
Göreve 4 maçta 10 puan toplayarak başlayan Abdullah Avcı, ara transfer için de düğmeye bastı. Deneyimli teknik adam, scout ekibi ile bir toplantı yaparak hedeflediği takıma yönelik isteklerini sıraladı. "Oyun kalitesini, oyuncu kalitesiniyükseltmemiz gerekiyor. Maç kazanıyoruzancak zor kazanıyoruz" diyen Avcı, özellikle oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti. Avcı'nın mevki olarak da orta sahadaMarek Hamsik tarzında bir isim talepetmesi beklenirken, savunma bölgesinide güçlendireceği ve buradaki alternatifsıkıntısına vurgu yaptığı ifade edildi.