Avcı’dan Beşiktaş’la ilgili flaş açıklama!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Bardhi'ye taraftarın tepkisi olduğunu hatırlatan Avcı,dedi. Fernandez'in oyundan çıkmasıyla ilgili "Ağrısı vardı, onu sakatlanmadan kullanmak istiyoruzifadesini kullanan tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Şehrin ve taraftarın ne istediğini çok iyi bilen birisiyim.Önümüzdeki sezonun planlamasını da yapıyoruz. Beşiktaş'a bakıyorsunuz mesela, 5 hoca değiştirdiler ama ne değişti? Algılarla hareket etmeyelim, bana değil Trabzonspor'a destek verelim."TRABZONSPOR, Hatayspor'u yenerek büyük bir talihsizliğine de son vermiş oldu. Bordo-mavili takım, rakip teknik direktör Volkan Demirel'i, futbolculuk ve hocalık kariyerinde ilk kez devirdi. 42 yaşındaki Demirel, 28'inci Süper Lig maçında Trabzonspor'a karşı ilk mağlubiyetini aldı (16G/11B).