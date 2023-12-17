Avcı’dan rehavet önlemi

G.Antep karşısında 3-1 kazanıp vites yükselten Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan takıma uyarı geldi. Salı günü İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz ekibinde Avcı büyük bir titizlikle takımı hazırlıyor. Farklı galibiyetin rehavet yaratmasını istemeyen deneyimli teknik adam, takıma seslenip,ifadeleriyle herkesi kendine getirdi. İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta takımın taktik anlayışa bağlı kalmasını ve oyunu geliştirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ideal 11'inde bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.G.ANTEP maçında stoperde sahaya çıkan Batista Mendy, İstanbulspor karşısında da aynı bölgede olacak. 23 yaşındaki Fransız oyuncunun oyun kurma becerileri ve ayağına hakim olması nedeniyle stoperdeki performansından Avcı da memnun durumda.