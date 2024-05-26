Avcı’dan takıma: Başınızı kaldırın

Ziraat Türkiye Kupası'nın Beşiktaş'a kaybedilmesi, bordo-mavililerde moralleri bozdu. Bu durumun takımı Ankaragücü maçında olumsuz etkilemesini istemeyen Abdullah Avcı, talebelerine yönelik bir konuşma yaptı. Avcı'nın konuşmasında "Kupa bir hedefti ama başaramadık. Önümüzde oynayacağımız sezonun son 90 dakikası var. Başınızı kaldırın ve bu maça odaklanın. Ligi güzel bir şekilde tamamlayıp, üzülen taraftarlarımızı bir nebze olsun sevindirelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.igi üçüncü bitirmeyi garantileyip, Avrupa biletini almasına rağmen, sezonu kupasız kapatan Trabzonspor, 2023-24'e son noktayı Ankaragücü karşılaşmasıyla koyacak. Fırtına, prestij için çıkacağı mücadelede kümede kalma savaşı veren rakibini yenerek, taraftarını bir nebze de olsa mutlu etmek istiyorAncak lig sona erdiği için taraftarına kavuşamayacak. Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Uğurcan Çakır ve Mendy forma giyemeyecek. Teknik heyetin, Uğurcan'ın yerine kalede Muhammet Taha Tepe'ye, Mendy'nin yerine ise stoperde Fernandez ya da Baniya'ya görev vermesi bekleniyor.Trabzonspor ile Ankaragücü Süper Lig'de 77 kez karşı karşıya geldi. Başkent ekibi 16 kez kazanırken bordo-mavililer rakibinin iki katı kadar (32) galibiyet aldı. 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına 125 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 67 gol gördü. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0'lık skorla kazanmıştı.