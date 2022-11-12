Aynı pozisyon farklı karar

74. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor'da Denswil, ceza sahası içinde topa kafayla vururken, meşin yuvarlak sırtı dönük zıplayan Larsen'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan penaltı verirken, VAR'a da gitmedi. Trabzonsporlu taraftarlar da geçen hafta F.Bahçe-Sivas maçında benzer pozisyonda topun, sarı-lacivertli oyuncu Serdar Aziz'in eline çarptığını ancak hakem Hüseyin Göçek'in 'devam' kararı verdiğini hatırlattı. Sosyal medyada, "Bu penaltının standardı yok mu" yorumları yapıldı. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu ise A Spor'daki programında, Larsen'in pozisyonunda penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.