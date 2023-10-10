‘Bakasetas kontrat uzatmıyor’

Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifi yaptığı Bakasetas ile ilgili Yunan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sportdog'da yer alan habere göre; bordo-mavililer 3 yıllık yeni imza için 1.8 milyon Euro garanti ücret artı 400 bin Euro bonusla beraber toplam 2.2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak oyuncu teklifi kabul etmedi. Trabzonspor, Bakasetas'a Temmuz ayı içerisinde sözleşme uzatma teklifi yapmıştı. 30 yaşındaki orta saha bu sezon 8 lig maçında boy gösterirken 3 gol attı, 1 asist kaydetti.