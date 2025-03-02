Banza için Devler Ligi zamanı geldi!

kiralık olarak oynayan Simon Banza ile ilgilenen kulüplerin sayısı her geçen gün artarken Africa Foot sitesi, deneyimli forvetin Demokratik Kongo U17 Milli Takımı'ndaki eski hocası Eric Tshibasu'nun görüşlerine yer verdi. Tshibasu, "Banza'nın nasıl büyüdüğünü gördüm ve neler yapabileceğini biliyorum. Fransa'da, Portekiz'de ve Türkiye'de oynayarak farklı liglere ne kadar iyi uyum sağlayabileceğini ispatladı.Marsilya, onun için kesinlikle iyi bir seçim olur" şeklinde konuştu.