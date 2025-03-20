Banza yoksa Sikan var!

Başakşehir'i yenerek kendine gelen Trabzonspor, milli aradan sonra üst sıraları zorlayan Göztepe karşısına çıkacak.Ara transfer döneminde kadroya katılan Ukraynalı yıldız, geldiğinden bu yana sol kanatta forma giyiyordu. Bir önceki ekibi Shakhtar Donetsk'te santrfor olarak görev yapan genç oyuncu, bu mücadelede bir anlamda gerçek görev yerine dönmüş olacak.