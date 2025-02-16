Başkan Doğan’dan Uğurcan tepkisi!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçta zaman zaman zor anlar yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar, milli file bekçisine su bardakları fırlattılar. Rafa Silva da tribüne kadar giderek uyarıda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılanlara büyük tepki gösterdi. Doğan, "Takımın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisive yakından takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" dedi.