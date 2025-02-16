Başkan Doğan’dan Uğurcan tepkisi!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçta zaman zaman zor anlar yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar, milli file bekçisine su bardakları fırlattılar. Rafa Silva da tribüne kadar giderek uyarıda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılanlara büyük tepki gösterdi. Doğan, "Takımın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, maç boyunca yakışıksız hareketlere maruz kalmıştır. Edilen küfürler insanlık ayıbıdır. Bu konuyla ilgili TFF'yi göreve çağırıyor
ve yakından takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" dedi.