Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri 'Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz'
Giriş Tarihi: 09.10.2026

'Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz'

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
’Başkan Erdoğan’a teşekkür ederiz’
  • ABONE OL
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yazdığı yazıda Kemerburgaz'daki arazi tahsisi konusunda önemli bir gelişme yaşandığını bildirdi. Doğan, "Bu proje Trabzonspor'un geleceğine daha sağlam bir zemin hazırlayacak. Çalışmalar ilerledikçe detaylarını açıklayacağız. Projenin tamamlanması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübe gösterdiği ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkür ederiz" dedi. Thomas Reis'in Türkiye ligini yakından tanımasının ve çalışma disiplininin tercih sürecinde etkili olduğunu vurgulayan başkan Ertuğrul Doğan, "Hedefimiz hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası'nı kazanmak" ifadesini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ERTUĞRUL DOĞAN #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
'Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA