Başlangıç uyarısı!

Ligde yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Kazanıp devamını getireceğiz” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını yarınki Alanyaspor maçına büyük bir motivasyonla hazırlıyor. İkinci dönemine iyi bir başlangıç yapmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çokönemli. Taraftarlarımız her zaman destek oldular, yine yanımızda olacaklardır. Trabzonspor kazandığındaherkes mutlu oluyor, bunuçok iyi biliyorum. O yüzden çıkıp kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.