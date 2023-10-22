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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Başlangıç uyarısı!

YUNUS EMRE SEL
Başlangıç uyarısı!

Ligde yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Kazanıp devamını getireceğiz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını yarınki Alanyaspor maçına büyük bir motivasyonla hazırlıyor. İkinci dönemine iyi bir başlangıç yapmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çok önemli. Taraftarlarımız her zaman destek oldular, yine yanımızda olacaklardır. Trabzonspor kazandığında herkes mutlu oluyor, bunu çok iyi biliyorum. O yüzden çıkıp kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

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