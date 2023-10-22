Başlangıç uyarısı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını yarınki Alanyaspor maçına büyük bir motivasyonla hazırlıyor. İkinci dönemine iyi bir başlangıç yapmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor.Taraftarlarımız her zaman destek oldular, yine yanımızda olacaklardır.O yüzden çıkıp kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.