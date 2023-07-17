Beraberliğe abone

Fehervar ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında da Sloven takımlarından Celje ile aynı skorla yenişemedi.25'te Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu ve Fırtına 1-0 öne geçti.51'de Umut Bozok, Trabzonspor'a üstünlüğü sağlarken 64'te Zec ile Sloven takımı beraberliği yeniden buldu ve müsabaka 2-2 tamamlandı.