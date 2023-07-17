Beraberliğe abone

Fehervar ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında da Sloven takımlarından Celje ile aynı skorla yenişemedi. Karşılaşmaya tempolu başlamasınarağmen oyunun üstünlüğünükorumakta zorlananFırtına'nın yediği gollerdekisavunma hataları dikkat çekti. 25'te Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu ve Fırtına 1-0 öne geçti. 37'de Bajde, aşırtmabir vuruşla maça beraberliğigetirdi. 51'de Umut Bozok, Trabzonspor'a üstünlüğü sağlarken 64'te Zec ile Sloven takımı beraberliği yeniden buldu ve müsabaka 2-2 tamamlandı.