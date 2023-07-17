Beraberliğe abone

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Giriş Tarihi: 17.7.2023

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YUNUS EMRE SEL
Fehervar ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında da Sloven takımlarından Celje ile aynı skorla yenişemedi. Karşılaşmaya tempolu başlamasına rağmen oyunun üstünlüğünü korumakta zorlanan Fırtına'nın yediği gollerdeki savunma hataları dikkat çekti. 25'te Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu ve Fırtına 1-0 öne geçti. 37'de Bajde, aşırtma bir vuruşla maça beraberliği getirdi. 51'de Umut Bozok, Trabzonspor'a üstünlüğü sağlarken 64'te Zec ile Sloven takımı beraberliği yeniden buldu ve müsabaka 2-2 tamamlandı.

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