Beşiktaş forması giyse daha iyiydi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından mücadelinin hakemi Ali Şansalan'ın adaletsiz bir maç yönetimi gösterdiğini söyledi.diyen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Visca'nın kırmızı kartı doğru karardı. Ancak aynı VAR benzer pozisyonda ne hikmetse devreye girmedi. Anlamak çok zor."Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var.Maçın son anlarında bir pozisyonda penaltı beklediler.10 kişi mücadele eden futbolcularımızı kutluyorum."Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, Beşiktaş karşısında ilk maçına çıktı. 80 dakika ter döken 28 yaşındaki santrfor, yerini bir başka yeni isim Cham'a bıraktı. Oyunda kaldığı süre boyunca şut atamazken %82 pas isabet tutturdu. 1.89 cm'lik forvet, 8 hava topunun 5'inde başarılı oldu.Maçın kritik anlarından biri de 14. dakikada yaşandı. Beşiktaş sol beki Masuaku, Bardhi'nin bileğine basması sonucu sarı kartla cezalandırıldı. Yerde acı çeken Kuzey Makedonyalı futbolcu içinTaraftarlar sosyal medyadan kararadiyerek tepki gösterdi.TRABZONSPOR, Beşiktaş karşısında 13. dakikada 10 kişi kaldı. Bordo-mavililerde Edin Visca, Rafa Silva'nın aşil tendonuna doğru faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu monitörden izledi ve Visca'ya kırmızı kart gösterdi. Bosnalı sağ kanat, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde en erken atılan isim oldu. Trabzonsporlu futbolcu, kariyerinde iki kez oyun dışı kalırken 4 yıl sonra kızardı. En son 28 Haziran 2020'deki Galatasaray karşılaşmasında oyun dışı kalmıştı.TRABZONSPOR taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş için dev bir koreografi hazırladı. 72 yaşındaki çalıştırıcının, Karadeniz ekibinde kalecilik yaptığı dönemden bir bordo-mavili taraftarla sarıldığı görselin fotoğrafı yer aldı.