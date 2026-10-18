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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Beşiktaş’a karşı yok!

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Beşiktaş’a karşı yok!
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Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi. 4-2 kazanılan KuPS maçında gol attıktan bir süre sonra sakatlanan Paul Onuachu, oyuna devam edememiş ve yerini 10. dakikada Franculino'ya bırakmıştı. Uyluk adalesinden sakatlanan futbolcunun, MR'ı çekildi. Arka adalesinde gerilme bulunan Nijeryalı forvet, yarınki Beşiktaş sınavında forma giyemeyecek. Bu sezon 10 maçta ter döken Onuachu, ağları 3 kez sarstı. Beşiktaş önünde Thomas Reis, ilk 11'de Franculino Dju'yu görevlendirmeyi planlıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#PAUL ONUACHU
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Beşiktaş’a karşı yok!
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