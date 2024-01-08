Biletleri hazır!

Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısı öncesi transfer görüşmeleri için izin verdiği Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic ayrılığa çok yakın. Yunan oyuncu Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşan Vavacars Fatih Karagümrük, Tonio Teklic için de devreye girdi.Tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirkenSezonbaşında Panathinaikos'tan bedelsizolarak transfer edilen Kourbelis, bordomavilitakımda 6 maçta forma giydi.