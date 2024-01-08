Biletleri hazır!

Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısı öncesi transfer görüşmeleri için izin verdiği Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic ayrılığa çok yakın. Yunan oyuncu Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşan Vavacars Fatih Karagümrük, Tonio Teklic için de devreye girdi. Rusekibi Akhmat Grozny ile prensipanlaşmasına varmasınarağmen İstanbul ekibinindevreye girmesiyle frenebasan Hırvat orta saha,düşünmek için süreistedi. Tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken 24yaşındaki futbolcununTürkiye'dekalmaya dahasıcak baktığıaktarıldı.
SON DETAYLARI KONUŞUYORLAR
Kourbelis'in de Karagümrükile son detayları konuştuğu veTrabzonspor yönetimiyle de bir sorunçıkmaması halinde sezon sonunakadar kiralanacağı kaydedildi. Sezonbaşında Panathinaikos'tan bedelsizolarak transfer edilen Kourbelis, bordomavilitakımda 6 maçta forma giydi.