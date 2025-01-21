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Giriş Tarihi: 21.1.2025

Bir transfer bitti iki isim de olabilir

Sivasspor karşısında oynanan oyundan çok memnun olduğunu söyleyen Güneş, taraftara mutlu haberi verdi

YUNUS EMRE SEL
Bir transfer bitti iki isim de olabilir

Taraftarın beklediği güzel oyunu sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularını kutladı. Bu maçtan da çıkarmaları gereken dersler olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Uğurcan'ın penaltı kullanmak istemesiyle ilgili, "Keşke olmasaydı. Taraftar istekte bulunabilir, onlara saygı duyuyoruz. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftarı kırmak istemedi. Hepimizin görevleri belli" dedi.

AÇIKLANACAK...
Yönetimin transfer için çok çalıştığını da kaydeden Güneş, "Başkan transfer için görüşüyor. Açıklanacak ama henüz açıklanmadı. 1 oyuncu kesin ama 2 tane olma durumu var" ifadelerini kullandı.

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Bir transfer bitti iki isim de olabilir
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