Bir transfer bitti iki isim de olabilir

Taraftarın beklediği güzel oyunu sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularını kutladı. Bu maçtan da çıkarmaları gereken dersler olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Uğurcan'ın penaltı kullanmak istemesiyle ilgili, "Keşke olmasaydı. Taraftar istekte bulunabilir, onlara saygı duyuyoruz. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftarı kırmak istemedi. Hepimizin görevleri belli" dedi.

AÇIKLANACAK...

Yönetimin transfer için çok çalıştığını da kaydeden Güneş, "Başkan transfer için görüşüyor. Açıklanacak ama henüz açıklanmadı. 1 oyuncu kesin ama 2 tane olma durumu var" ifadelerini kullandı.

