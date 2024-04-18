Bitirim ikili buluşacak

Yeni sezonda hücum hattını sağlam temeller üzerine oluşturmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu çerçevede Bruno Petkovic transferine onay vermişti.Sezon başında Hırvat kanat oyuncusunu kadrosuna katmasına rağmen ekürisi için son ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç çıkaramayan bordo-mavili takım, yetenekli golcüyü yeniden gündeme aldı.Bu arada sakatlığını atlatıp forma giymeye başlayan Orsic, daha önce verdiği bir röportajda "Petkovic ile çok iyi arkadaşız. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık.demişti.LİGİN bitimine sayılı haftalar kala takımdaki oyuncuların birçoğunun geleceği önemli oranda şekillenmeye başladı. Alman ekibi Schalke'den kiralanan Mehmet Can Aydın, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kulübeye çekilmiş, ardından da bu bölgeye Meunier alınmıştı. Kadroya giremeyen genç sağ bekin, 1.4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun Trabzon tarafından kullanılmaması bekleniyor.