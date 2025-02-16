Bitmeyen özlem

Trabzonspor, Süper Lig'deki deplasman şanssızlığını yine kıramadı. Beşiktaş karşısına dış sahadaki kötü gidişatına son vermek için çıkan bordo-mavili takım, öne geçtiği maçtan eli boş ayrılarak hedefine ulaşamadı. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasnı da Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri evinden uzakta galibiyet elde edemedi ve hasreti 272 güne çıkardı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı ve toplamda 28 puan kaybetti.