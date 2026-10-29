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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Biyonik fırtına!

2-0 geriye düştüğü Ç.Rize maçından 4-3 galip ayrılan bordo-mavili ekip, toplamda 120 kilometre mesafe kat etti. Wagner Pina, 12.07 kilometre ile ilk sırada yer aldı

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YUNUS EMRE SEL
Biyonik fırtına!
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Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü, Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor, üç gün aradan sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 mağlup etti. Bunu yaparken de haftanın en çok koşan takımı ünvanını aldı. Avrupa yorgunluğundan etkilenmeyen bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçında toplamda 120 kilometre mesafe kat etti. En çok koşan oyuncu ise 12.07 kilometreyle Wagner Pina oldu. Pina, maçta 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak dikkat çekti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR
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Biyonik fırtına!
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