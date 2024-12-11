Bizden saklanan bir yapı olamaz

Spor Zirvesi'nde 'Futbolun Ekonomisi' özel oturumunda konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
, kulübün mali yapısı, transferler ve son dönem çokça tartışılan 'Yapı' atışmaları üzerine önemli açıklamalar yaparken şunları söyledi:
TRABZONSPOR
açısından bakınca bir an önce bu borç yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu döneme özgü faiz yapısı çıktı, yüzde 50'nin üstünde bir faiz var. Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla beraber artık bu ödenemez duruma gelecekti.
2-2.5 milyar bankalar borcu, yıllık faizi 1.2 milyar civarı. Faiz üzerine yüklenerek geliyor. Herkes buna destek verdi ve Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp olduk. Milyarları bulan faiz borcundan çıkmış olduk.
KADRO KARŞILIĞINI VERMİYOR
DİĞER
kulüpler hakkında yorum yapmak sevdiğim bir şey değil ama genel yapı itibarıyla ödenen maaşlar yüksek. Kendi takımımda bunu düşünmüyorum. Şu andaki kadromuz da bunun karşılığını vermiyor. Bunun birçok sebebi var, ayrı incelemek lazım, farklı bir konu. Kendi özelimizde konuşursak, şu andaki takım bütçemizin karşılığı bir futbol görmüyorum.
Şu anda 2-3 kulübümüz çok farklı harcamalar yapıyorlar. Bildikleri vardır. Onlardan sonra en yüksek harcamayı yapan kulüp durumundayız ama saha sonuçlarımız bunun karşılığını vermiyor.
BÜYÜK
kulüplerin rekabetinden dolayı da maaş artışı oluyor. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Cennet vatanımız diyoruz. Ancak, Avrupalı oyuncular tarafından çok tercih edilen durumda değil.
Buraya belli başlı oyuncuları getirmek için Avrupa'daki maaşlarından daha fazla vermek gerekiyor.
2 HAFTAYA TRANSFERDE SONUÇ ALACAĞIZ
TRANSFER
için görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var.
1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah.
PAUL
Onuachu'nun 15 milyon Euro seviyesinde ve artı maaşla Trabzonspor'a transfer olması söz konusu değil. Biz elimizden geleni yaptık. O da Trabzon'dan çok memnundu.
Hayatın gerçekleri var, biz şu anda o paraları harcayamayız.
TRABZONSPOR'UN
şu andaki durumu, kabul edilebilir bir durum değil. Kimse bu durumdan memnun değil ama herkes bu durumu düzeltmek istiyor. Ben hocamız ve oyuncularımıza inanıyorum. Trabzonspor, bu durumdan çıkacaktır.
EREN-KEREM TAKASI GÜNDEMİMİZDE YOK
(Ara transferde Galatasaray ile Trabzonspor arasında Kerem Demirbay ve Eren Elmalı takası iddiası hakkında) Galatasaray'ın teklifi olmadı. Bizim de bahsettiğiniz oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok. Eren, sevdiğimiz bir arkadaşımız, çok memnunuz kendisinden. Eren'e şu anda gelen bir teklif yok.
GERÇEĞİ BAĞIRA BAĞIRA SÖYLÜYORUM
VAR'DAKİ
hata, tarifi olmayan hata. Bizim maçlarda sıkça yaşandı. Bunlar bize hata gibi gelmiyor. Hata bir takımın başına 1-2 sefer gelir, 10 sefer gelmez.
(ÜLKE
futbolunda bir yapı var mı?" sorusuna) Yapı varsa Trabzonspor'a karşı var. Yıllardır şampiyon olan takımlara, kaybedenlere, çalınanlara bakın. Anadolu takımlarının daha çok canlı yanmıştır.
Biz bu gerçeği bağıra bağıra söylüyoruz. Sistem, rakiplerimizin yanında. Yapı konusuna gelince, bu yapıyı iyi çözümlemek lazım, tanımlamak lazım. Bir yapı olsa, birileri bir yapının içinde olsa Trabzonspor o yapıyı bulur, bizden saklanan bir yapı olamaz. Rakiplerimizden de saklanan bir yapı olduğunu düşünmüyorum.
DÖNEM
dönem 'yapı' değişiklik göstermez. Belli hedef varsa sırf oraya gider. Yapı Trabzonspor'un karşısında diyebilirim. Ben yapı olduğuna inanmıyorum. Dönem dönem hakem hataları var.
HER ŞEYİN İLKİ VARDIR
"GALATASARAY ile güzel bir derbi maçı olacak. Her şeyin bir ilki vardır. Hem bizim adımıza hem onlar adına. Hakemler, VAR olaya müdahil olmasın. Hak edenin kazandığı, sakatlığın olmadığı, centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum."