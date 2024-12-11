Bizden saklanan bir yapı olamaz

Spor Zirvesi'nde 'Futbolun Ekonomisi' özel oturumunda konuşan, kulübün mali yapısı, transferler ve son dönem çokça tartışılan 'Yapı' atışmaları üzerine önemli açıklamalar yaparkenaçısından bakınca bir an önce bu borç yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu döneme özgü faiz yapısı çıktı, yüzde 50'nin üstünde bir faiz var.2-2.5 milyar bankalar borcu, yıllık faizi 1.2 milyar civarı. Faiz üzerine yüklenerek geliyor.kulüpler hakkında yorum yapmak sevdiğim bir şey değil ama genel yapı itibarıyla ödenen maaşlar yüksek. Kendi takımımda bunu düşünmüyorum. Şu andaki kadromuz da bunun karşılığını vermiyor.Şu anda 2-3 kulübümüz çok farklı harcamalar yapıyorlar. Bildikleri vardır. Onlardan sonra en yüksek harcamayı yapan kulüp durumundayız ama saha sonuçlarımız bunun karşılığını vermiyor.kulüplerin rekabetinden dolayı da maaş artışı oluyor. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Cennet vatanımız diyoruz.Buraya belli başlı oyuncuları getirmek içiniçin görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor.1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah.Onuachu'nun 15 milyon Euro seviyesinde ve artı maaşla Trabzonspor'a transfer olması söz konusu değil.Hayatın gerçekleri var, biz şu anda o paraları harcayamayız.şu andaki durumu, kabul edilebilir bir durum değil. Kimse bu durumdan memnun değil ama herkes bu durumu düzeltmek istiyor.(Ara transferde Galatasaray ile Trabzonspor arasında Kerem Demirbay ve Eren Elmalı takası iddiası hakkında) Galatasaray'ın teklifi olmadı. Bizim de bahsettiğiniz oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok. Eren, sevdiğimiz bir arkadaşımız, çok memnunuz kendisinden. Eren'e şu anda gelen bir teklif yok.hata, tarifi olmayan hata. Bizim maçlarda sıkça yaşandı. Bunlar bize hata gibi gelmiyor. Hata bir takımın başına 1-2 sefer gelir, 10 sefer gelmez.futbolunda bir yapı var mı?" sorusuna) Yapı varsa Trabzonspor'a karşı var. Yıllardır şampiyon olan takımlara, kaybedenlere, çalınanlara bakın.Biz bu gerçeği bağıra bağıra söylüyoruz. Sistem, rakiplerimizin yanında. Yapı konusuna gelince, bu yapıyı iyi çözümlemek lazım, tanımlamak lazım. Bir yapı olsa, birileri bir yapının içinde olsa Trabzonspor o yapıyı bulur, bizden saklanan bir yapı olamaz. Rakiplerimizden de saklanan bir yapı olduğunu düşünmüyorum.dönem 'yapı' değişiklik göstermez. Belli hedef varsa sırf oraya gider. Yapı Trabzonspor'un karşısında diyebilirim."GALATASARAY ile güzel bir derbi maçı olacak. Her şeyin bir ilki vardır. Hem bizim adımıza hem onlar adına. Hakemler, VAR olaya müdahil olmasın. Hak edenin kazandığı, sakatlığın olmadığı, centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum."