‘Bizim pozisyonlara çıldırırsınız!’

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca,dedi. Hakem kararlarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Hakem, önündeki kartlık pozisyonu görmedi. Tacın yerini gösterdim, sarı kart gördüm. Yetkililer her gün konuşuyor. Filler çekişiyor, çimenler eziliyor. Hakem hatasından çeken bir takımız.Çok gördük bunları. Saha, zemin ne olursa olsun futbol oynamaya çalışıyoruz. Düzeleceğiz. İyi bir takım yapmak ve yeniden ayağa kalkmak zorundayız. Hakemler zaten konuşuluyor. Oyun başında yıldırma anlayışları doğru değil. Bariz pozisyonları görüyoruz zaten.Rabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında yaptığı paylaşımla hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir" mesajıyla bir video yayınladı.