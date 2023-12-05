Bonservisini al öyle gel Nwakaeme

İki sezon önce Trabzonspor ileNwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha ekibine imza atmıştı. Trabzonspor ile bağlarını hiç kopartmayan oyuncu için yönetim, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden işi bitirmek istiyor.Aksi halde ise 34 yaşındaki sol kanat sezon sonunu bekleyecek.