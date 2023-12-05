Bonservisini al öyle gel Nwakaeme

Bordo-mavili yönetim, Nijeryalı oyuncu için kasasından para harcamayacak
İki sezon önce Trabzonspor ile kontratıbiten ve yenisözleşme tekliflerindeanlaşma sağlayamayan Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha ekibine imza atmıştı. Trabzonspor ile bağlarını hiç kopartmayan oyuncu için yönetim, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden işi bitirmek istiyor. Futbolcunundevre arasındagelebilmesiiçinbonservisinikendisi almasıgerekecek. Aksi halde ise 34 yaşındaki sol kanat sezon sonunu bekleyecek. Trabzonspor yönetimi deoyuncunun bedelsiz dönmesikonusunda fikir birliğinevardı. Nwakaeme,kulübünde 3.3 milyonEuro maaş alıyor.