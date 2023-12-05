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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Bonservisini al öyle gel Nwakaeme

YUNUS EMRE SEL
Bonservisini al öyle gel Nwakaeme

Bordo-mavili yönetim, Nijeryalı oyuncu için kasasından para harcamayacak

İki sezon önce Trabzonspor ile kontratı biten ve yeni sözleşme tekliflerinde anlaşma sağlayamayan Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al-Fayha ekibine imza atmıştı. Trabzonspor ile bağlarını hiç kopartmayan oyuncu için yönetim, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden işi bitirmek istiyor. Futbolcunun devre arasında gelebilmesi için bonservisini kendisi alması gerekecek. Aksi halde ise 34 yaşındaki sol kanat sezon sonunu bekleyecek. Trabzonspor yönetimi de oyuncunun bedelsiz dönmesi konusunda fikir birliğine vardı. Nwakaeme, kulübünde 3.3 milyon Euro maaş alıyor.

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Bonservisini al öyle gel Nwakaeme
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