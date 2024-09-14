Borçsuzluk için geri sayım

Bir yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına giden Trabzonspor'un son olarak yaptığı başvuru da SPK tarafından onaylandı. Bedelli sermaye artımından en az 2 milyar 500 milyon TL'lik bir gelir elde etmeyi amaçlayan Trabzonspor, bu rakam gerçekleşirse Bankalar Birliği'ne olan borcu ödeyecek ve yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olacak.
Böylelikle tek kalemde borcunun yarısından fazlası da kapatılacak. Geçtiğimiz ay Kartal'daki tesislerin irtifak hakkını da 30 yıl süreyle devralan bordo-mavililer, daha sonra bu arsayı 3 milyar 993 milyon 259 bin TL'lik bedelle Sportif A.Ş'ye devretmişti. Bu alandaki kalıcı gelir getirecek projeler için de yoğun şekilde çalışan kulüp yetkilileri, buradan da kulübün kasasına en az 4 milyar TL'lik bir gelir koymayı hedefliyor.
Son açıklanan resmi rakamlara göre 4 milyar 486 milyon TL'lik borcu olan Trabzonspor, bu iki kritik projeyi de hayata geçirerek 1 yıl içerisinde borcu sıfırlamayı amaçlıyor.
Güneş'e yıllık 50 milyon TL
Trabzonspor, 5 Eylül'de göreve başlayan teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşme detaylarını ve yıllık ücretini KAP'a bildirdi. Geçtiğimiz salı günü Ganita'da yapılan imza töreninde boş sözleşmeye imza attığını söyleyen 72 yaşındaki çalıştırıcıya, yönetim bu sezon için 50 milyon TL ödeyecek
ve sözleşme süresi ise 2+1 yıl olacak. KAP'a yapılan açıklamada "2025-26 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir"
denildi.
Deplasman yasağına devam
SÜPER Lig'de yarın oynanacak
Trabzonspor-
Beşiktaş maçı için
Trabzon İl Spor Güvenlik
Kurulu'nun kararıyla
konuk takım taraftarının
yasağı devam ettirildi.
Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı
İbrahim Hacıosmanoğlu,
deplasman taraftarlarının
yer alması için hem bordo-
mavili hem de siyahbeyazlı
kulübün başkanları
ile görüştü. Ancak Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, TFF'nin talebini güvenlik nedeniyle uygun görmedi. Yasak aynen devam ederken Trabzonspor Kulübü de biletleri yeniden kendi taraftarına satışa açtı.