Borçsuzluk için geri sayım

Bir yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına giden Trabzonspor'un son olarak yaptığı başvuru da SPK tarafından onaylandı. Bedelli sermaye artımından en az 2 milyar 500 milyon TL'lik bir gelir elde etmeyi amaçlayan Trabzonspor,Böylelikle tek kalemde borcunun yarısından fazlası da kapatılacak. Geçtiğimiz ay Kartal'daki tesislerin irtifak hakkını da 30 yıl süreyle devralan bordo-mavililer, daha sonra bu arsayı 3 milyar 993 milyon 259 bin TL'lik bedelle Sportif A.Ş'ye devretmişti. Bu alandaki kalıcı gelir getirecek projeler için de yoğun şekilde çalışan kulüp yetkilileri,Son açıklanan resmi rakamlara göre 4 milyar 486 milyon TL'lik borcu olan Trabzonspor, bu iki kritik projeyi de hayata geçirerek 1 yıl içerisinde borcu sıfırlamayı amaçlıyor.Trabzonspor, 5 Eylül'de göreve başlayan teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşme detaylarını ve yıllık ücretini KAP'a bildirdi. Geçtiğimizve sözleşme süresi ise 2+1 yıl olacak. KAP'a yapılan açıklamadadenildi.SÜPER Lig'de yarın oynanacakTrabzonspor-Beşiktaş maçı içinTrabzon İl Spor GüvenlikKurulu'nun kararıylakonuk takım taraftarınınyasağı devam ettirildi.Türkiye FutbolFederasyonu Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu,deplasman taraftarlarınınyer alması için hem bordo-mavili hem de siyahbeyazlıkulübün başkanlarıile görüştü. Ancak