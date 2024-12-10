Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Böyle hasret görülmedi
Giriş Tarihi: 10.12.2024

Böyle hasret görülmedi

Süper Lig’de Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor, 212 gündür deplasmanda kazanamıyor

YUNUS EMRE SEL
Böyle hasret görülmedi
Süper Lig'de 22 puan gerisinde yer aldığı namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada kazanamıyor. En son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Fırtına, bu sezon deplasmandaki 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı. Alabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken, 0,57 puan ortalamasıyla bu alanda en kötü takımlar arasında yer edindi. Trabzonspor, Galatasaray'a kaybederse çok daha kötü bir döneme girmiş olacak. Bordo-mavililer derbi maçlarda da esemiyor. İstanbul'un üç büyük takımı ile yaptığı son 5 maçta 3 puanı hanesine yazdıramadı. En son geçen sezon deplasmanda (4 Kasım 2023) Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Böyle hasret görülmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA