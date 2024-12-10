Böyle hasret görülmedi

Süper Lig'de 22 puan gerisinde yer aldığı namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer,dış sahada kazanamıyor. En son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Fırtına,Alabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken, 0,57 puan ortalamasıyla bu alanda en kötü takımlar arasında yer edindi. Trabzonspor, Galatasaray'a kaybederse çok daha kötü bir döneme girmiş olacak. Bordo-mavililer derbi maçlarda da esemiyor.