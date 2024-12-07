Böyle mi olacaktı!

BORDO-MAVİLİLER SON 6 KARŞILAŞMADA TAM 14 PUANI ÇİMLERE GÖMDÜTrabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıklardan geri dönen tek isim Nwakaeme oldu. En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Nijeryalı sol kanat, 3 müsabakadan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde başladı. İkinci devrede oyuna giren 35 yaşındaki futbolcu, takımına büyük katkı verdi. Kafa vuruşuyla ağları sarsarak, Trabzonspor'daki ikinci dönemindeki ilk golünü attı. Ancak galibiyet için yeterli olmadı.Mücadelenin 37. dakikasında Trabzonspor'dan Pedro Malheiro, pres altında topu kaleci Uğurcan'a göndererek büyük bir hata yaptı. Araya Kasımpaşa'dan Da Costa girip meşin yuvarlağı önüne alırken 28 yaşındaki file bekçisi de yüzü kaleye dönük olmayan rakip oyuncuya müdahalede bulundu. Hakem Zorbay Küçük, VAR ile konuştuktan sonra penaltı noktasını gösterdi. Cafu topu filelere gönderdi. Pedro Malheiro ayrıca yenilen ikinci golde de asisti önleyemeyen isimdi.Trabzonspor'un en skorer oyuncusu Simon Banza, dün birçok pozisyondan faydalanamasa da yine golünü attı. 28 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa filelerini de havalandırarak bordo-mavili formayla 9. golünü kaydetti. Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığında Beşiktaş'ın yıldızı İmmobile'yi yakaladı ve İtalyan oyuncuyla beraber zirvedeki yerini aldı. Ancak karşı karşıya çok net pozisyonları adeta harcadı, taraftarlar da futbolcuya büyük tepki gösterdi., rakip kaleye 7 isabetli şut gönderirken Kasımpaşa 4'te kaldı. Bordo-mavililer, topa sahip olma oranında da Kasımpaşa'ya %64'e 36 fark attı ancak istatistikler Fırtına'ya yetmedi.