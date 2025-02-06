Böyle mi olacaktı!

'BİZE YAKIŞMADI'

Trabzonspor'un ikinci golüne imza atan Enis Destan mücadele sonrası, kendileri için iyi bir sonuç almadıklarını söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Rakibi tebrik ederiz. Trabzonspor'a yakışmayan bir skordu. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirsek, maç farklı olabilirdi. Neden iyi gitmediğimizi hafta içi antrenmanlarda öğreneceğiz" ifadesini kullandı.

BURUK BİR SEVİNÇ!

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 9 sene önce 18 yaşındayken bordo- mavili formayla Süper Lig'de ilk maçında gol atan Muhammet Beşir, dün İskenderunspor'a puanı kazandıran isimdi. İki kez ağları bulan 28 yaşındaki oyuncu maç sonrası, "Biz daha önce Ankaragücü ile berabere kaldık, Hatay'ı eleyerek buraya geldik. Karşımızda Trabzonspor vardı, iyi hazırlandık ve karşılığını aldık. Benim için buruk bir sevinç oldu" dedi.