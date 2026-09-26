Böylesi hiç görülmedi!

Kadrosuna kattığı Muhammed Salah sonrasında dünya çapında dev bir tanıtım yapan Trabzonspor'da bu durum gelirlere de yansıdı. Mısırlı oyuncunun forma satışında rekor seviyelere çıkıldı. Trabzonspor, geçen sezon eylül sonunda 46 bin forma satışında kalırken, bu sezon aynı dönemde rakam 116 bin oldu. Bordomavili kulüp, forma satışında yüzde 152 artışla dönemsel rekor kırdı. Trabzonspor, geçen sezonun tamamında 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti.

KOMBİNELERE HÜCUM

Kombine satışlarında da büyük bir çıkış gerçekleşti. Salah ve diğer yıldız transferlerin ardından G.Saray galibiyeti ile birlikte bordo-mavili camia yeniden şampiyonluk yolunda kilitlendi. Karadeniz Fırtınası'nın kombinelerine olan ilgi de artarken 25 bin barajı da aşılmış durumda.

FRANCULİNO GOL ATTI

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, milli takımında fileleri havalandırdı. Gine Bissau'nun, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Tanzanya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada 22 yaşındaki forvet 1 gol kaydetti. Gine Bissau'nun diğer sayısı da Mama Balde'den geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör