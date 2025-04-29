Bu başarı sürmeli

Trabzonspor U19 takımının teknik direktörü Eyüp Saka, büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi ama finali böyle kaybetmenin hüznünün de olduğunu aktardı. Trabzonspor Futbol Akademisi olarak bu organizasyonların içinde olmayı temenni ettiklerini aktaran Saka, "Dar bir kadromuz var. 12–13 oyuncuyla oynamaya çalışıyoruz. İki gün önceki maçta (Salzburg) biraz hırpalandık. Bu maçta da bunun daha belirgin hale geldiğini gördük. Ama yine de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu tecrübeyle ilerleyen yıllara daha ümitli bakmak istiyoruz. Bunu sürdürülebilir hale getirebilirsek hedefimize ulaşmış oluruz. Bunun için çok çalışacağız" dedi.



MAÇTA YOKTU AMA KUTLADI!

Trabzonspor U19 takımının Salzburg ile oynadığı maçı tr-i bünde izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, dün final müsabakasını izlemeye gitmedi. Bu durum sosyal medyada eleştiri konusu oldu ve İtalyan hoca tepki gördü. Montella, sosyal medya hesabından ise gençleri tebrik etti..

DOĞAN: TECRÜBE KATARAK GELECEKLER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, finalin ardından durum değerlendirmesi yaptı. Karşı tarafın yılların organizasyonuna sahip bir takım olduğunu vurgulayan Başkan Doğan şöyle devam etti: "Biz daha yeniyiz. 2.5-3 yıldır bu işe emek veriyoruz. Önemli bir başarı kaydettiler, güzel temsil ettiler. Ama biraz tecrübe eksikliği vardı. Bundan sonrası daha iyi olacaktır. Tecrübe kata kata gelecekler arkadaşlar. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım."

FATİH TEKKE'DEN OYUNCULARA MESAJ

Trabzonspor A Takım Teknik Direktörü Fatih Tekke de maçı yerinde takip etti. Tarihi bir başarı yakalandığını aktaran Tekke, "Bakmamız gereken yer belli, eksiklerimizi görmüş olduk. En azından bordomavi aldı kupayı. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler. Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor" dedi.

'DARISI DİĞER TAKIMLARIN BAŞINA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çocukların hepsini alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım. Böyle devam ederse ileride Barcelona'yı da yeneriz. Darısı diğer takımların, milli takımın başına" dedi.

GENÇ YILDIZLARA BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor'un gençlerinin final mücadelesine büyük ilgi vardı. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Sanayi Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünde izledi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da oğlu Kuzey ile birlikte müsabakayı takip etti.