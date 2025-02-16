Bu baskı ortamında düzelmez!

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş, pas hatalarının hücumu etkisizleştirdiğine vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı "İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik, üzgünüz" dedi. Güneş, hakemlerle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Çocuklarımız yeni bir hayata başladı. Hakemler eğitim süreci geçiriyorlar, 2-3 sene sürer. Genç hakemlerin zamanla sistemi öğreneceğini düşünüyorum. Düzen içinde bu kadar olumsuz, baskıcı, baskıdan etkilenen hakemler olduğu müddetçe kolay kolay düzelmez. Bu yıl hakemler konusunda çok çektik. Goller verilmedi, hakemlerin zamana ihtiyacı var."