Bu oyun başarıyı getirecektir

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini ve oyunun hakkının bu olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti:İkinci yarı daha tempolu oynamaya çalıştık, o zaman da oyunumuz ortaya çıktı. 2-1'den sonra gereksiz şekilde yine gol yedik. Yediğimiz tüm gollerde bunu yaşıyoruz. Savunmada sayımız fazla ama rakip oyuncuları boş bırakıyoruz, yanlış yere basıyoruz.Oynadığımız oyun, başarılı olacağımızı gösteriyor. Bu takımın daha iyi sonuçlar alacak olduğunu biliyorum. Şu ana kadar kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim için de takım için de olmayacak bir durum."