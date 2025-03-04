Bordo-mavililerin hocası Şenol Güneş, takımın performansını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam,dedi ve şu ifadelerle devam etti: "Sanki sahaya hiç oynamamak için çıkmış gibiydik.Rakip beraberliğe razıyken mağlup olduk. Futbolun cilvesi. Kazanma arzunu yansıtmazsan golü yiyebiliyorsun. İkinci yarı en azından gol atmak istedik. Bu oyun hayal kırıklığı. Dirençli olmayınca kazanma şansınız azalır."