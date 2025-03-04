Bordo-mavililerin hocası Şenol Güneş, takımın performansını sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli teknik adam, "Moral ve güç olarak iyi geldik ama oyuna öyle başlamadık"
dedi ve şu ifadelerle devam etti: "Sanki sahaya hiç oynamamak için çıkmış gibiydik. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir belirtisi yoktu.
Rakip beraberliğe razıyken mağlup olduk. Futbolun cilvesi. Kazanma arzunu yansıtmazsan golü yiyebiliyorsun. İkinci yarı en azından gol atmak istedik. Bu oyun hayal kırıklığı. Dirençli olmayınca kazanma şansınız azalır."