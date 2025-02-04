Bu sevda bitmez

Trabzonspor'da Paul Onuachu defteri kapanmıyor. İngiliz medyasında çıkan haberler, bordo-mavili camiada heyecana neden oldu. Başkan Ertuğrul Doğan katıldığı bir yayında, "Onuachu ile hâlâ görüşüyoruz"
demiş, teknik direktör Şenol Güneş ise "Southampton onu son haftalarda pazarlamak için maçlara koyuyor"
sözleriyle dikkat çekmişti. İngilizler, "Onuachu, geçen sezon Türk kulübünde kiralık olarak etkileyici bir performans sergiledi ve onu geri getirmek istiyorlar"
yazdı. Kadrosunda Banza ve Sikan
gibi forvetler olan Trabzonspor'un, nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.