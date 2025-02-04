Bu sevda bitmez

Trabzonspor'da Paul Onuachu defteri kapanmıyor. İngiliz medyasında çıkan haberler, bordo-mavili camiada heyecana neden oldu. Başkan Ertuğrul Doğan katıldığı bir yayında,demiş, teknik direktör Şenol Güneş isesözleriyle dikkat çekmişti. İngilizler,yazdı. Kadrosundagibi forvetler olan Trabzonspor'un, nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.