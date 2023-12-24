Buruk kapanış

35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Onuachu'nun yükselttiği topa gelişine vuran Batista Mendy, topu ağlarla buluşturdu. Mayıs 2022'den (Angers formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Fransız oyuncu, bordomavili formayla da siftah yaptı.Onuachu'nun yerine 72'de oyuna giren Enis Destan, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi. 21 yaşındaki yıldız, "İkinci yarıda net pozisyonlar yakaladık ancak ne yazık ki değerlendiremedik. Bunlara yeni yılda çok çalışmalıyız" diye konuştu.Başakşehir maçında kaybedilen 2 puan bordo-mavili futbolseverleri kızdırdı. Tribünlere gelen taraftarlar, hem karşılaşma esnasında hem de 90 dakika sonunda teknik heyet ve futbolcuları ıslıklarla protesto etti.