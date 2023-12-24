Buruk kapanış

Hafta içinde İstanbulspor ile oynadığı maç yarıda kalan Fırtına, dün 11’de Pelkas’ın golüyle geri düştü. 34’te Mendy ile skora denge getiren bordo-mavililer, Süper Lig’e verilecek kısa araya 1 puanla girdi
MENDY SİFTAH YAPTI
35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Onuachu'nun yükselttiği topa gelişine vuran Batista Mendy, topu ağlarla buluşturdu. Mayıs 2022'den (Angers formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Fransız oyuncu, bordomavili formayla da siftah yaptı.
ENİS: YENİYILDA ÇOKÇALIŞMALIYIZ
Onuachu'nun yerine 72'de oyuna giren Enis Destan, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi. 21 yaşındaki yıldız, "İkinci yarıda net pozisyonlar yakaladık ancak ne yazık ki değerlendiremedik. Bunlara yeni yılda çok çalışmalıyız" diye konuştu.
TARAFTAR KIZGIN
Başakşehir maçında kaybedilen 2 puan bordo-mavili futbolseverleri kızdırdı. Tribünlere gelen taraftarlar, hem karşılaşma esnasında hem de 90 dakika sonunda teknik heyet ve futbolcuları ıslıklarla protesto etti.