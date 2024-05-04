Cham son düzlükte!

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının önemli gündemlerinden birisi olan Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı devam ediyor.Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyenClermont'un ilk görüşmelerde bonservis beklentisini yüksek seviyeden açmasına rağmen sezon başında transfer edilentransfer sürecinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık içerisine girileceği belirtildi.Trabzonspor, bugün deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bordomavililerde Uğurcan, Mendy, Berat, Bardhi ve Onuachu'nun yanı sıra Baniya sarı kart sınırında.