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Giriş Tarihi: 4.5.2024

Cham son düzlükte!

YUNUS EMRE SEL
Cham son düzlükte!

Bordo-mavili yönetimin kadrosuna katmayı çok istediği 23 yaşındaki ofansif orta saha, iki kulüp arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlanması için bekleyişte

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının önemli gündemlerinden birisi olan Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı devam ediyor. Clermont'un Fransa Ligue 1'de küme düşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oyuncunun ayrılmak istediği ve bordo-mavililerin kendisine duyduğu ilgi nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak, "Kum saati" görseli koydu. Clermont'un ilk görüşmelerde bonservis beklentisini yüksek seviyeden açmasına rağmen sezon başında transfer edilen Batista Mendy'nin transfer sürecinde olduğu gibi yoğun bir pazarlık içerisine girileceği belirtildi.

KARADENİZ'DE DERBİ GÜNÜ
Trabzonspor, bugün deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bordomavililerde Uğurcan, Mendy, Berat, Bardhi ve Onuachu'nun yanı sıra Baniya sarı kart sınırında.
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Cham son düzlükte!
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