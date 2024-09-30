Cham’a uyarı: Yetenekli ama...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5 maçtan sonra kazanmanın kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Oyuncularım sahaya kazanma arzusuyla çıktı.Basit top kayıpları yaptık, kenara ortalarda kademe hatalarımız var.Düşüşte olunca oyunun kontrolünü kaybettik. Bunun dışında bakarsak hak ettiğimiz bir galibiyetti. Eksiklerimizi düzelterek gideceğiz. Biz daha iyi işler yapabilecek bir takımız. Öyle de olmak zorundayız" diye konuştu. Maça kulübede başlayıp Ozan'ın yerine oyuna giren Cham hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Şenol Güneş, Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 4341 gün sonra (10 Kasım 2012; 3-1 vs Akhisarspor) ilk iç saha galibiyetini Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek aldı.