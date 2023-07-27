Chukwuani Trabzon’da

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok yönlü orta saha talebinin ardından,20 yaşındaki futbolcu daha önce Hellas Verona'ya transfer olmuş, ancak sağlık kontrolünden geçemeyince takımına geri dönmüştü.Lyngby Boldklup ile 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan bordo- mavililer, Chukwuani'yi İstanbul'da yeniden sağlık kontrollerine sokacak. Herhangi bir problem yaşanmazsa oyuncu 3+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Scout ekibinin keşfettiği ve Bjelica'nın da izledikten sonra, "dediği Nijerya asıllı Danimarkalı genç yıldız, 8 numara olarak görev yapıyor.için Trabzonspor'un detaylı bir sağlık kontrolü istediğini ve çıkacak sonuca göre transferin sonlandırılacağınıdün okuyucularına duyurmuştu.yıllık kontratı kalan Siopis, Trabzonspor'un 550 bin Euro zam yaparak sezon başınasözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi. Yunan ön libero, 1.7 milyon Euro beklentisi gerçekleşmeyince yönetime, "Ayrılmak istiyorum, beni gönderin" dedi. Siopis ile görüşmeler devam ediyor.TRABZONSPOR, Slovenya kampını 4-0'lık NK Tirglav Kranj galibiyetiyle tamamladı. Bordomavili ekibin gollerinivekaydetti. İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan bordo-mavililer,veile 2-2 berabere kalırken, Robotnicki'yi 4-1 mağlup etmişti.BJELICA'NIN disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroda düşünmediği Djaniny'ye transfer görüşmesi yapması için izin verilmişti. Ancak 32 yaşındaki forvet, yine sorun çıkardı. Djaniny'nin 3-4 gündür Trabzon'da olmadığı ve bireysel antrenman programına katılmadığı belirlendi. Noter tespiti yaptıran yönetim, tecrübeli futbolcuya ceza verecek.