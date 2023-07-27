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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Chukwuani Trabzon’da

YUNUS EMRE SEL
Chukwuani Trabzon’da

‘Yeni Pogba’ olarak lanse edilen futbolcu için kulübüne 700 bin Euro ödenecek. Oyuncu, İstanbul’da tekrar geçeceği sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok yönlü orta saha talebinin ardından, Danimarka kulübü Lyngby Boldklup forması giyen Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcu daha önce Hellas Verona'ya transfer olmuş, ancak sağlık kontrolünden geçemeyince takımına geri dönmüştü. Bu nedenle oyuncudan istenen kapsamlı rapor temiz çıkınca Trabzonspor, pazarlıklara başladı.

BJELİCA "HEMEN ALALIM" DEDİ
Lyngby Boldklup ile 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan bordo- mavililer, Chukwuani'yi İstanbul'da yeniden sağlık kontrollerine sokacak. Herhangi bir problem yaşanmazsa oyuncu 3+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Scout ekibinin keşfettiği ve Bjelica'nın da izledikten sonra, "Hemen alalım, takıma büyük katkı yapar" dediği Nijerya asıllı Danimarkalı genç yıldız, 8 numara olarak görev yapıyor.

SABAH SPOR YAZMIŞTI!
Chukwuanı için Trabzonspor'un detaylı bir sağlık kontrolü istediğini ve çıkacak sonuca göre transferin sonlandırılacağını SABAH SPOR dün okuyucularına duyurmuştu.

SIOPİS YOLCU
1 yıllık kontratı kalan Siopis, Trabzonspor'un 550 bin Euro zam yaparak sezon başına 1.2 milyon Euro'dan sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi. Yunan ön libero, 1.7 milyon Euro beklentisi gerçekleşmeyince yönetime, "Ayrılmak istiyorum, beni gönderin" dedi. Siopis ile görüşmeler devam ediyor.

FIRTINA GİBİ BİTİRDİ: 4-0
TRABZONSPOR, Slovenya kampını 4-0'lık NK Tirglav Kranj galibiyetiyle tamamladı. Bordomavili ekibin gollerini Umut Bozok (2), Tonio Teklic ve Poyraz Yıldırım kaydetti. İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Mol Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalırken, Robotnicki'yi 4-1 mağlup etmişti.

DJANİNY İÇİN TUTANAK
BJELICA'NIN disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroda düşünmediği Djaniny'ye transfer görüşmesi yapması için izin verilmişti. Ancak 32 yaşındaki forvet, yine sorun çıkardı. Djaniny'nin 3-4 gündür Trabzon'da olmadığı ve bireysel antrenman programına katılmadığı belirlendi. Noter tespiti yaptıran yönetim, tecrübeli futbolcuya ceza verecek.

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Chukwuani Trabzon’da
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