Cumhurbaşkanına gideceğiz

ile TFF arasındaki gerilim iyice tırmanırkenaçıklamasından sonra yöneticiler de Başkan Ertuğrul Doğan'a yönelik operasyon yapıldığını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, "Bu sadece Ertuğrul Doğan ve yönetimin, Trabzonspor'un problemi değil. Trabzonspor'a gönül vermiş insanların problemi.Artık bizim gidecek bir mecramız kaldı, o da sayın Cumhurbaşkanımız" diye konuştu.Her zaman Trabzonspor'un emrinde olduğunu belirten Kaya, projeler içinse şu bilgiyi verdi: "Yeni dönemde üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Çok önemli projelerimiz ve sponsorluklarımız var. Aralık ayından itibaren bunları açıklamaya başlayacağız.Alanyaspor karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi yerel basında da hakem hataları üzerinden yorumlandı. İşte atılan başlıklar:Buz gibi gol verilmedi.Önce bu rezilliği ortadan kaldırın.Hepiniz operasyon çocuğusunuz.Eyyamcılar yine iş başında! Trabzon'u yaktılar