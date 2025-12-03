Daha iyisi sizde var

Derbi sonrası haftayı en kârlı kapatan takım Trabzonspor oldu.Fırtına'nın zirve umutları iyice artarken kulüpten teknik direktör Fatih Tekke'nin geçen haftaki Konyaspor karşılaşmasının devre arasında ve maç sonu yaptığı konuşmalar yayınlandı. 1-1 biten ilk yarı sonunda uyarılarda bulunan 48 yaşındaki çalıştırıcı,ifadelerini kullandı. Maçın 3-1'lik galibiyetle sonuçlanmasının ardından da futbolcularına seslenen Tekke,diyerek takımına mesaj verdi.