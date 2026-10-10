Danimarka’da böylesi yok

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Aral Şimşir, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Trabzonspor'un tarihi ve büyüklüğü çok etkileyici ve belirleyiciydi. 4-5 senedir benimle iletişim kurmaları, beni ne kadar çok istediklerini hissettirmeleri, karar vermemi kolaylaştırdı. Burayı seçmek hiç zor olmadı" dedi ve Papara Park'taki ambiyansa övgüler yağdırdı: "Daha önce böyle bir atmosfer ne gördüm ne de hissettim. Danimarka'da 10-12 bin kişinin önünde oynarken burada 40 bin kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Bu atmosfer beni inanılmaz motive ediyor. 5 yıl önce Trabzonspor U19'a karşı oynadım. O iki maçtan sonra Tolunay hoca beni U21 için aradı. Hayatımın dönüm noktası oldu."

FIRTINA İLKLER PEŞİNDE

SÜPER Lig, bugün Karadeniz derbisine sahne olacak. G.Saray'ı yenerek milli araya galibiyetle giren Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı kazanmak isteyen bordo- mavili takım, 3 puan alırsa bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak. Fırtına ayrıca dış sahadaki 153 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. İyileşen Folcarelli, 72 gün sonra kadroya alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör